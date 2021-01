7.000 Belgen omzeilen verplichte coronatest

Meer dan 7.000 Belgen die vorige week terugkeerden uit een rode zone in het buitenland hebben zich niet laten testen, en riskeren nu een boete van 250 euro.

Vooral inwoners van de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en het Brussels Gewest lappen de testverplichting aan hun laars, zo blijkt uit cijfers die gezondheidsinstituut Sciensano verzamelde. In Vlaams-Brabant laat maar 53 procent van de terugkeerders zich testen, net als in Brussel. In Oost-Vlaanderen slechts 55 procent.

Terugkeerders uit de provincie Namen bleken met een positiviteitsratio van 6,4 procent het vaakst besmet te zijn, gevolgd door Vlaams Brabant (5,8 procent.) Reizigers uit de provincie Limburg keerden het minst vaak besmet terug naar ons land.

Automatisch

Wie van een rode zone naar België terugkeert, moet verplicht een zogenaamd Passenger Locator Form (PLF) invullen. Op basis daarvan krijgen terugkeerders via sms een testcode opgestuurd. Met die code moeten ze op de 1ste en de 7de dag van hun verplichte quarantaine bij de huisarts of een testcentrum een coronatest laten afnemen, die via deze testcode trouwens door de overheid wordt terugbetaald.

De 7.000 Belgen die zich niet lieten testen, riskeren een boete van 250 euro. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sprak deze week met het College van procureurs-generaal af dat er hiervoor automatisch boetes komen: “we kunnen aan de hand van de testcode in onze databanken zien of mensen die verplicht waren zich te laten testen dat deden of niet”, aldus de minister. (wer)

