Reissector begrijpt verbod op niet-essentiële reizen en mikt op zomervakantie

De reissector in ons land heeft begrip voor de beslissing van het Overlegcomité om niet-essentiële reizen te verbieden tot 1 maart. “We rekenden toch al niet meer op de krokusvakantie, maar het is goed dat de regering een concrete datum heeft genoemd”, aldus Pierre Fivet, woordvoerder van de Belgische Vereniging van Reisorganisatoren (ABTO). De sector is wel tevreden dat de regering 30 miljoen euro vrijmaakt voor een tijdelijke loonkostensubsidie.

Premier Alexander De Croo, maar ook onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon, maakten eerder al duidelijk dat er mogelijk een verbod op plezierreizen naar het buitenland zat aan te komen, zeker met het oog op de krokusvakantie. De regeringen willen zo de verdere verspreiding van buitenlandse coronavarianten zoals de Britse zo veel mogelijk inperken.

Het nieuws komt voor de reissector dan ook niet als een verrassing. “We rekenden toch al niet meer op de krokusvakantie, er kwamen voor de periode ook amper boekingen binnen”, klinkt het bij Pierre Fivet van ABTO. Hij benadrukt ook begrip te hebben voor de beslissing van de overheid, want “net als iedereen willen we dit virus zo snel mogelijk verslaan.”

Ook voor touroperator Sunweb, die alle reizen naar rode gebieden al geschrapt had, maakt een verbod op niet-essentiële reizen tot 1 maart weinig verschil. Woordvoerder Tim Van den Bergh wijst er wel op dat reizen an sich niet problematisch is voor de verspreiding van corona. “Het gedrag van mensen om het even op welke locatie is dat wel”, klinkt het. “Een familiebezoek van 24 uur in het buitenland houdt mogelijk meer risico in dan een weekje vakantie, georganiseerd in lijn met de nodige coronamaatregelen.”

De Vlaamse Vereniging van Reisbureaus (VVR) vindt het belangrijk dat België het verbod tijdelijk invoert, tot 1 maart. “Op die manier maken we niet mee wat we de voorbije zomer meemaakten. Toen hield België een reisverbod aan tot 1 september en de buurlanden niet. Toen zijn veel Belgische reizigers vanuit een buurland op reis gegaan”, zegt Koen Van Den Bosch op Radio 1.

De reissector roept Belgen wel op om nu al hun zomervakantie te boeken. “Er is nog nooit iemand ziek geworden van een reis te boeken. We hopen alleszins op een betere zomer, en de vaccinatiecampagne zal daar hopelijk toe bijdragen. De reiswereld is alleszins klaar voor een mooie zomer, al zal dat mogelijk alleen nog binnen Europa zijn. Het is ook duidelijk dat de mensen hunkeren naar vakantie, gezien ze al een jaar in hun kot zitten”, aldus het ABTO. De VVR roept ook op om gebruik te maken van sneltesten.

Vrijdag raakte ook bekend dat de federale regering 30 miljoen euro vrijmaakt voor een tijdelijke loonkostensubsidie in de reissector. “We zijn verheugd met deze beslissing. Reisorganisaties zitten zonder inkomsten, maar er is personeel nodig om klanten te informeren, websites te updaten en boekingen voor de zomer te noteren. Dus elke steun is welkom en noodzakelijk”, aldus Fivet.