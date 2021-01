De Brexit blijkt drie weken na de scheiding (ook letterlijk) een stinkend boeltje van toenemende problemen: een overzicht

Mocht het niet de inauguratieweek geweest zijn van Joe Biden, dan had de fall-out van Brexit die deze week in Groot-Brittannië opdook, meer dan gewone aandacht gekregen. Maar enkel het reisprobleem door visa en werkvergunningen voor popartiesten op Europese tournee haalden het nieuws. Stilaan sijpelt door dat de deal toch niet zo goed was, of dat de uitspraak dat er geen importheffing zou zijn, niet klopt. En dat er niet minder, maar net meer paperassen nodig zijn. Dat wordt gevoeld bij de Schotse vissers, de Britse paardeneigenaars, de Noord-Ieren die plumpudding willen maken tot iemand die een Ford wil kopen. Een overzicht.