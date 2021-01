Hein Vanhaezebrouck blijft ook na twee op twaalf zichzelf: “Ik had liever een maand of twee gehad om alles op punt te zetten”

Gent - De partijen volgen elkaar in sneltreinvaart op. Amper drie dagen na het gelijkspel in Genk, wacht er AA Gent alweer een aartsmoeilijke uitmatch. Op bezoek bij revelatie OH Leuven moet het team van Hein Vanhaezebrouck vol aan de bak om een eerste zege te boeken in 2021. “Je hebt altijd een moment van ontgoocheling maar voetballers gaan daar op hun manier mee om: dat vraagt even tijd maar dan moet je de knop omdraaien. En het is onze taak dat dit gebeurt”, aldus de Gentse coach.

Maar de Gentse coach beseft dat er voor zijn team momenteel geen mirakeloplossingen bestaan en weigert al te lang stil te staan bij de afwezigheid van aanvoerder Odjidja: “Het heeft geen zin om te spreken over de jongens die er niet zijn. De eerste helft zag ik veel goede dingen: er was toen veel meer lef en durf dan in de vorige duels. Het was zeker niet altijd perfect maar het is een begin.”

“Als we heel streng zijn, kijk je puur naar de resultaten. En we weten ook dat de uitvoering niet perfect is. Het zal sowieso verbeteren door dit te herhalen. Dat durfden ze in het verleden niet, nu durven ze toch al meer actie te nemen”, vond Vanhaezebrouck toch enkele aanknopingspunten in aanloop naar het duel van zondagavond in ‘Den Dreef’ waarvoor hij uiteindelijk slechts één volwaardige groepstraining zal kunnen afwerken.

“Ik had liever een maand of twee gehad om het een en ander op punt te zetten maar dat is niet zo, geen probleem”, pakte HVH uit met een hem zo typerende boutade maar hij ziet ook wel dat zijn team nog steeds kampt met enkele reeds lang bekende problemen. “Ik miste donderdagavond inderdaad inventiviteit – ik sprak wel niet over Vadis en Chakvetadze, dat maakt de pers er dan van – maar het heeft geen zin om te spreken over de jongens die er niet zijn.”

Ondertussen blijven de Gentse fans ongeduldig wachten op versterking. Hein Vanhaezebrouck laat echter niet in zijn kaarten kijken en houdt die boot nog even af: “Ik kan niet spreken over wat nog niet gebeurd is, dat wil ik ook niet. We zijn in overleg met de directie en we zullen zien of er interessante mogelijkheden zijn. Ik zag bij Genk een Zuid-Amerikaan (Preciado) die meteen inzetbaar was maar hij komt daar ook in een Zuid-Amerikaans nest terecht waar heel wat jongens Spaanstalig zijn. Dat is bij ons niet het geval en dan zou dezelfde speler bij ons plots niet meteen inzetbaar zijn.”

Anderzijds staat er momenteel ook een vraagteken achter de inzetbaarheid van Michael Ngadeu die kampt met een blessure aan het onderbeen. De Kameroense verdediger moest in Genk daarom ook voortijdig naar de kant en het is afwachten of hij tijdig fit raakt voor het duel tegen OH Leuven: “Ngadeu en Kums waren vragende partij voor een wissel. Sven was vooral vermoeid na twee zware dagen zonder al te veel slaap. Het vat was leeg. Hopelijk kan hij wat herstellen en dan mag het geen probleem zijn voor zondag.”

“Na de vervanging van Michael raakten we plots ook gedesorganiseerd. En kregen we ook meteen een kans tegen. Spelers hadden blijkbaar even tijd nodig om in die nieuwe organisatie te raken. Maar we hebben zeker progressie gemaakt, ook in druk zetten. Als de resultaten niet volgen, telt dat voor de meeste mensen niet. Toch zijn het de eerste stappen naar hopelijk meer. Je kunt niet meteen van letter A naar Z. Je moet veel stappen zetten om je doel te bereiken.”