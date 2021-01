“Britse variant besmettelijker en dodelijker dan gedacht”

In Groot-Brittannië zijn de eerste resultaten van onderzoek naar de Britse coronavariant vrijgegeven. En die lijken niet hoopgevend. Volgens Boris Johnson is het niet alleen besmettelijker dan eerst gedacht, maar ook dodelijker.

“Er is nu enig bewijs dat de nieuwe variant, de variant die eerst in Londen werd vastgesteld, kan gelinkt worden aan een hogere mortaliteit”, zei premier Boris Johnson vrijdag. Er werd al eerder vastgesteld dat de Britse variant besmettelijker is.

Voor mannen van in de 60 is het risico op overlijden met het huidige coronavirus 10 op de 1.000. De nieuwe variant treft 13 tot 14 op de duizend mannen. Dat zegt wetenschappelijk adviseur van de regering Patrick Vallance, die bezorgd is over de Britse variant.

Groot-Brittannië, het meest getroffen land in Europa, heeft meer dan 3,5 miljoen besmettingen geregistreerd en bijna 96.000 doden. Daarmee staat het land op de vijfde plaats in de wereld en is het meest getroffen land van Europa. Ziekenhuizen liggen overvol en moeten soms patiënten weigeren.

Het Verenigd Koninkrijk neemt mogelijk verdere maatregelen om haar grenzen te beschermen tegen nieuwe varianten van Covid-19, zegt Johnson nog.