Waar is Diary Sow (20) Verdwijning van ‘meest briljante leerling van Senegal’ hield land wekenlang in de ban

Waar is Diary Sow (20)? Die vraag hield Senegal wekenlang in de ban. Het meisje werd twee jaar op rij gelauwerd als Senegals meest briljante leerling. Ze kreeg een beurs voor een prestigieuze school in Parijs. Schreef al een roman, is de hoop van een natie. Tot ze op 4 januari “onrustwekkend” verdween.