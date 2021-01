Ex-Bruggeling Krépin Diatta behoort meteen tot de wedstrijdselectie van Monaco

Krépin Diatta, die donderdag voor om en bij de twintig miljoen euro de overstap maakte van Club Brugge naar Monaco, kan zaterdag al zijn debuut maken voor de Monegasken in de Ligue 1. Monaco-coach Niko Kovac nam de 21-jarige Senegalees meteen op in zijn kern voor de topper tegen Olympique Marseille.

Diatta ondertekende donderdagavond een contract tot medio 2025 in het prinsdom. Woensdag had hij in schoonheid afscheid genomen van Club Brugge met de winnende goal in de thuiszege tegen Oostende (2-1).

Monaco is na twintig speeldagen in de Ligue 1 vierde met 36 punten, zes punten minder dan leiders PSG en Lille. Marseille staat, met nog een wedstrijd te goed, op de zesde plaats met 32 punten.

Naast Diatta behoort ook de jonge Belg Eliot Matazo tot de selectie van Kovac.