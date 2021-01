“Dit doet denken aan de persconferentie van Wilmès in september, daarna begon de tweede golf”

De kappers terug open op 13 februari. Wedden dat dit bij de meeste mensen als belangrijkste boodschap uit het Overlegcomité blijft hangen? Premier De Croo heeft zijn best gedaan om alle voetnoten en voorwaarden uit te leggen, maar de kans is klein dat die het collectieve geheugen zullen halen. Het is een heel vreemd signaal. Waarom moet daar nu per se een datum opgeplakt worden, vooral omdat die nog zo onzeker is? Dat voedt alleen maar de frustratie bij de horeca andere sectoren die op slot blijven. Bovendien zet de politiek zichzelf hiermee tegen de muur voor haar aangekondigde definitieve beslissing van 5 februari. Probeer dan nog maar eens te zeggen dat het toch niet zal gaan.