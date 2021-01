Online proefavonden zitten in de lift: “Hoe later op de avond, hoe leuker het wordt”

Wie uitkijkt naar een gezellig avondje op café, zal nog even geduld moeten hebben. Het Overlegcomité repte gisteren met geen woord over de horeca. En met de e-pero’s hebben we het intussen ook wel gehad. Als je in groep wil genieten van een glas, moet je dus creatief zijn. Zoals wijnhandelaars, die bij gebrek aan alternatief steeds vaker online tastings organiseren.