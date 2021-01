Steven (20) vocht voor zijn leven na zinloos geweld: “Ze gaven me een messteek en liepen lachend weg”

Oostende -

Twee jongemannen zitten in de cel nadat ze een 20-jarige man hadden neergestoken in Oostende. Het slachtoffer verkeerde een tijdje in levensgevaar. De politie kon de daders uiteindelijk opsporen en inrekenen. “Ik had ze alles gegeven wat ik bij had. En toch stak één van hen me in mijn rug”, zegt het slachtoffer.