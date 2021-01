Zo zou uw eerste kappersbezoek er kunnen uitzien

Op het Overlegcomité is vrijdag beslist dat de niet-medische contactberoepen ten vroegste op 13 februari zullen kunnen heropstarten. Op 5 februari zal het Overlegcomité opnieuw samenkomen om de epidemiologisch situatie in ons land te evalueren en een definitieve beslissing te maken. Wat wel zeker is, is dat er strengere regels zullen komen.

Hoe een kappersbezoek er in de toekomst zal uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Maar experten hebben wel al een voorlopig advies opgesteld waarin de strengere veiligheidsmaatregelen voor de niet-medische contactberoepen worden opgelijst. Het gaat nu wel nog over een voorlopig advies dat later nog wordt voorgelegd aan de Risk Assessment Group.

Aan de ingang zullen de contactgegevens van de Covid-verantwoordelijke moeten getoond worden. Daarnaast moet ook duidelijk aangegeven worden hoeveel personen toegelaten zijn. Op dit moment geldt de regel: 1 klant per 10 vierkante meter met een maximum van 2 personen voor ruimtes tussen de 10 en 20 vierkante meter. Belangrijk is ook dat enkel de oppervlakte waar het beroep wordt uitgeoefend als referentie geldt. Niet de oppervlakte van het hele pand.

Daarnaast zullen klanten ook niet mogen wachten in de wachtkamer. Dat zullen ze buiten moeten doen.

Er zal ook enkel op afspraak gewerkt mogen worden. En er moet ook telkens tien minuten tussen elke afspraak zitten om reiniging en desinfectie van het pand mogelijk te maken.

Wanneer de niet-medische contactberoepen opnieuw mogen opstarten zullen ze geen duo-behandelingen mogen aanbieden. Ook mogen ze klanten geen eten, tijdschriften of kranten aanbieden.

Wie een niet-medisch contactberoep uitoefent zal zijn of haar temperatuur moeten meten voordat ze aan hun dienst beginnen en ze moeten verplicht een FFP2-masker dragen. Voor klanten moet dat op zijn minst een chirurgisch masker zijn. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor gezichtsbehandelingen.

De ramen en deuren van het etablissement moeten te allen tijde open blijven staan. Die mogen enkel gesloten worden als er een CO2-meter geïnstalleerd wordt en de waarden continu in real-time in de gaten worden gehouden.

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen worden begeleid door één volwassene.