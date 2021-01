Anderlecht-aanwinst Bruun Larsen duikt op in het Lotto Park (en we kennen ineens zijn rugnummer bij paars-wit)

Het is enkel wachten op de officiële aankondiging want Jacob Bruun Larsen was vrijdagavond in Brussel voor de wedstrijd van Anderlecht tegen Waasland-Beveren. Hij trok er voor het eerst het shirt van paars-wit aan, eentje met rugnummer 11.

De Deen aanvaller zakte vandaag af naar het Lotto Park om de laatste hand aan zijn transfer naar België af te ronden. Hij wordt tot juni gehuurd van het Duitse TSG Hoffenheim zonder aankoopoptie.

Bruun Larsen werd op zijn 16de ontdekt door Dortmund en had op een bepaald moment een marktwaarde van 20 miljoen euro. Dit seizoen kwam hij echter niet meer aan de bak in de Bundesliga en nu wil hij zijn carrière herlanceren. Ook Kopenhagen in zijn vaderland was geïnteresseerd, maar zij vissen normaal achter het net.

De beelden: