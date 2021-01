Britse variant: de naakte cijfers

De Britse variant is sinds de eerste ontdekking in België, op 23 december 2020, al 178 keer gedetecteerd. Van de Zuid-Afrikaanse variant zijn acht stalen teruggevonden. Maar het werkelijke aantal besmettingen met beide varianten ligt naar alle waarschijnlijkheid fors hoger, omdat alleen geweten is om welke variant het gaat als er uitgebreid op getest wordt.

Die controle gebeurt door te kijken naar wat de wetenschappers “S-gen dropout” noemen. Niet alle tests met een S-gen dropout wijzen naar de Britse of de Zuid-Afrikaanse variant, maar het is een eerste indicatie. Het federaal testplaform merkt dat het percentage van die S-gen-varianten stijgt tot 16 procent van het totale aantal gecontroleerde tests. In de tweede week van januari werd die nog maar in ongeveer 7,5 procent van de gecontroleerde stalen ontdekt.

Wie besmet is met het coronavirus, weet niet automatisch of het om de Britse variant gaat. Om dat te weten, moeten laboranten een uitgebreidere analyse doen. Vier laboratoria staan daarvoor in, die gewoonlijk ongeveer 2 procent van de positieve stalen in detail analyseren als steekproef. Bij terugkerende reizigers of bij uitbraken komt daar nog een “actieve surveillance” bovenop.