Napoli-spits Victor Osimhen is verlost van het coronavirus

Victor Osimhen, de voormalige aanvaller van Sporting Charleroi, is eindelijk van zijn coronabesmetting af. Zijn huidige club, het Napoli van Rode Duivel Dries Mertens, maakte het nieuws vrijdag bekend.

Osimhen testte een eerste keer positief op Nieuwjaarsdag, bij zijn terugkeer van een vakantie in Nigeria. De spits bood zijn excuses aan nadat uit videobeelden bleek dat hij in zijn vaderland zonder masker een groot feest bijwoonde. Op 14 januari testte hij nog een tweede keer positief.

De Nigeriaan, die in het seizoen 2018-2019 erg vlot de weg naar de netten vond bij Sporting Charleroi, maakte vorige zomer de overstap van Lille, de club die hem bij Charleroi wegplukte, naar Napoli. Hij scoorde in Italië voorlopig twee keer in acht duels (alle competities samengeteld). Zijn laatste duel dateert al van 8 november. Sindsdien stond hij aan de kant met een schouderblessure, opgelopen bij de Nigeriaanse nationale ploeg, en in 2021 met zijn coronabesmetting.