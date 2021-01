Barcelona treft in 1/8e finales Rayo Vallecano, Real-killer Alcoyano tegen Athletic in de Copa del Rey

FC Barcelona speelt in de achtste finales van de Spaanse Copa del Rey op het veld van tweedeklasser Rayo Vallecano. Dat blijkt na de loting van vrijdag.

Derdeklasser Alcoyano, dat in de vorige ronde Real Madrid het schaamrood op de wangen bezorgde (2-1 na verlengingen), kijkt Athletic Bilbao in de ogen. Navalcarnero, een andere club uit de derde afdeling, moet aan de bak tegen Granada. Alle wedstrijden staan tussen 26 en 28 januari op de agenda.

Barcelona ontsnapte in de vorige ronde maar net aan een blamage in de Copa del Rey. Tegen derdeklasser Cornella had de ploeg van trainer Ronald Koeman een verlenging nodig om door te dringen tot de achtste finales (0-2). Die wedstrijd krijgt mogelijk nog een coronastaartje, want volgens Spaanse media legde twee Cornella-spelers een positieve test af. Ook bij Rayo Vallecano, Barça’s volgende tegenstander in het bekertoernooi, raakte keeper Miguel Angel Morro besmet. Hij mist het duel met Barcelona.

Opvallend: de finale van de vorige editie, die werd uitgesteld wegens de coronacrisis, moet nog afgewerkt worden. Op 4 april bikkelen Real Sociedad en Athletic Bilbao om eindwinst.

Programma achtste finales:

Valladolid - Levante

Gerona (D2) - Villarreal

Betis - Real Sociedad

Sevilla - Valencia

Almeria (D2) - Osasuna

Rayo Vallecano (D2) - Barcelona

Navalcarnero (D3) - Granada

Alcoyano (D3) - Athletic Bilbao