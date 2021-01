Jérémy Doku (18) praat voor het eerst sinds zijn transfer naar Rennes: “Als ik in België was gebleven, had ik wel een prijs gewonnen”

Als hij over Anderlecht praat, doet hij dat nog steeds in de wij-vorm. Geen enkele wedstrijd van zijn ex-ploeg heeft Jérémy Doku (18) gemist sinds hij paars-wit begin oktober verliet voor een avontuur in de Ligue 1. Voor het eerst sinds zijn recordtransfer naar Stade Rennais spreekt de jonge dribbelkont met de pers. Over Anderlecht, over zijn lege prijzenkast én over de Rode Duivels. “Of het EK van komende zomer een droom is? Nee, een doel.”