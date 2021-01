Fessou Placca scoort op eerste match na de winterstop in 1B meteen een hattrick tegen rode lantaarn Club NXT

Brugge / Lier - De lange winterstop kon Club NXT niet benutten om te werken aan het beperken van kleine jeugdzonden. De jonge Bruggelingen voetbalden weer prima maar deelden ook opnieuw geschenken uit. Fessou Placca nam ze in dank af en pakte op de openingsspeeldag van 2021 in 1B meteen uit met een onvervalste hattrick.

Indien er fans waren geweest waren geweest hadden ze moeite gehad om Lierse K te herkennen. Brughmans mocht weer onder de lat en de nieuwkomers Swinnen, Laes, Gillekens en Aabbou mochten meteen starten. Bij Club NXT schoof na Ignace Van der Brempt en Youssouf Badji nu ook Cisse Sandra door naar de A-kern waar hij de vervanger wordt van Siebe Schrijvers. Voorin vertrok Thibo Baeten donderdag naar NEC zodat Ansu in de spits mocht starten. Ook nieuw: Noah Mbamba, geboren in 2015 en dus nog geen 16 jaar.De door Club vorige zomer bij Genk weg gehaalde verdediger zou de jongste speler ooit in 1b zijn. Lierse K tegen Club NXT zou in normale omstandigheden een onvervalst degrdatieduel zijn maar 1B is geen gewone reeks. Het format van acht ploegen spreekt al weinig tot de verbeelding, als opgeviste beloftenploeg kan rode lantaarn Club NXT niet degraderen. Dat moet dan de voorlaatste worden en dat is Lierse Kempenzonen maar ook de Pallieters kunnen allicht op beide oren slapen. Er ligt voor de vergadering van de Pro League van komende maandag een plan op tafel voor een format van 8+4. Naast Club NXT zouden dan ook Anderlecht, Genk en Standard opgetrommeld worden voor 1B. Het zou hen elk 1 miljoen euro kosten, te verdelen onder de andere clubs maar dat betalen de toppers graag. Het is het ideale podium voor de postformatie en dus perfect als tussenhalte op weg naar het hoogste niveau. Ook de topclubs in ons land hanteren het verdienmodel als businessconcept. Club Brugge hoopt de komende jaren nog veel Diatta’s te ontdekken , te laten ontbolsteren bij Club NXT om ze dan te kunnen presenteren aan het grote publiek en voor een veelvoud te verpatsen. Dat men in 1B nog slechts 1 keer kon winnen is bijzaak. Dat lukte voor nieuwjaar tegen Lierse dat zich vrijdagavond geen tweede keer wilde laten verrassen. Na een fout van De Cuyper op Emile Samyn, ook een West-Vlaming maar dan aan de overkant, zette Placca de strafschop perfect om. Het jonge Brugge was er niet ondersteboven van en bleef leuk mee voetballen in een offensieve potje voetbal en dwong een paar mooie kansjes af voor De Cuyper en Engels. Maar de lange winterstop van een maand was niet voldoende om progressie te maken in het begaan van jeugdzonden.

Kapitein Xander Blomme en doelman Senne Lammens gingen kinderlijk in de fout en verslikten zich in een terugspeelbal, Placca strafte de misser natuurlijk genadeloos af. Een koude douche voor Club zo kort voor de rust.

VERMANT BIJ CLUB NXT

En in de tweede helft volgde er al snel nog eentje. Samyn ging op rechts op volle snelheid door, Lammens aarzelde maar de bal vloog tegen de paal. Fessou Placca was er als de kippen bij om de rebound te verzilveren. Een onvervalste hattrick dus voor de aanvaller van het Lisp.

3-0 dus en match gespeeld. Tijd dus voor de Brugse bank waar Tim Smolders de vaste assistent is terwijl met Maarten Martens een andere grote naam als T3 plaatsneemt naast de vaste video-analist op de tribune. Club Brugge houdt van helden en van namen. Kent U Sven Vermant nog? Vele jaren een sterkhouder in het Club van Broos, Gerets en Sollied en na een passage bij Schalke 04 nog teruggekeerd naar Jan Breydel. Eerst als speler en nadien nog als manager. Vermant werd nadien trainer van de beloften en werd na zijn vertrek als T1 naar Waasland Beveren opgevolgd door de huidige Club-coach Rik De Mil. Maar wie weet blijft de naam van Vermant voortleven in Brugge want er is nu ook Romeo, de 16-jarige zoon van Sven. De gelijkenis tussen vader en zoon is op alle vlakken alvast treffend. Club NXT kwam nog dicht bij de aansluitingstreffer maar de corner van De Cuyper ging alles en iedereen voorbij. In de slotfase trapte diezelfde De Cuyper een vrijschop ook nog pal in de handen van Brughmans. Uiteindelijk was het derde keer, goede keer. Na handspel kreeg Club nog een ultieme kans om de eer te redden en De Cuyper gaf Brughmans geen kans van op de stip. Het kon niet verhinderen dat de elfde nederlaag van Club NXT een feit was, de vierde overwinning meteen ook voor Lierse Kempenzonen dat nu zes punten voorsprong op de Bruggelingen heeft. (Koen Verdruye)

Scheidsrechter: Maarten Toeback

Lierse Kempenzonen: Brughmans, Santermans, Swinnen, Van Landschoot (77’ Janssen), Samyn (71’ Troonbeeckx), Van Genechten, Gilis, Laes, Aabbou( 84’ Limbombe), Gillekens, Placca (77’ Petrov)

Club NXT: Lammens, Fofana (71’ Servais), Fuakala, Appiah, Blomme (72’ Mondele Anzun), Wilkims, Engels, Stevens (64’ Vemant), Mbamba (84’ Audoor), Mendy, De Cuyper.

Doelpunten: 10’ Placca (str.) 1-0 , Placca 2-0, 54’ Placca 3-0, 89’ De Cuyper (str.) 3-1

Gele kaarten: 10’ De Cuyper, 88’ Santermans