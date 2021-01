Deur op een kier voor Dennis: enfant terrible van Club Brugge traint mee, mogelijk selecteert Clement hem

Brugge - Na de miljoenentransfer van Krépin Diatta zoekt Club Brugge koortsachtig naar een vervanger. Op papier traint die al mee: Emmanuel Dennis sloot weer aan bij de groep en toonde honger. “Ons verhaal samen is mijn prioriteit”, aldus Philippe Clement. De Brugse coach probeert het woelwater nog één keer in het gareel te krijgen.

Er was de mentale tik na het missen van een droomtransfer deze zomer. Daarna waren er de maniertjes, het beruchte busincident en het vreselijke nieuws van het overlijden van zijn oudere broer. Ook al speelde Dennis nog een paar matchen – de laatste dateert wel al van 5 december –, éigenlijk is hij er al sinds eind november met zijn hoofd niet meer bij. Club Brugge en de Nigeriaan leken uitgekeken op elkaar. Er moest een oplossing komen in de winterstop. Maar bij gebrek aan concrete interesse en een toereikend bod loopt het woelwater nog steeds rond in het Belfius Basecamp. Een vervelende teenblessure – “hij is écht geblesseerd”, vertrouwde Clement ons begin januari toe – hield Dennis lang van het trainingsveld. Vrijdag sloot hij voor het eerst aan bij de groep. Laat dat nu nét een dag zijn nadat zijn maatje Diatta voor 20 miljoen euro verkaste naar Monaco. “Dennis heeft goed getraind. Hij bracht wat we van hem verwachten en was er met zijn hoofd bij”, toonde Clement zich opvallend positief. Of hij tegen Genk op de bank zit? “Dat moeten we nog bekijken.”

In zijn hoofd kruipen

Club Brugge zoekt nog een winger, dat is duidelijk. “De club is daar héél hard mee bezig. We hebben nog twee weken”, aldus Clement. Maar voor Dennis heeft de transfer van Diatta de kaarten toch aardig door elkaar geschud. Clement wil de komende maanden nog één keer proberen in zijn hoofd te kruipen. Als hij de Nigeriaan in het gareel krijgt, levert dat de komende zomer waarschijnlijk toch nog een mooie transfer op. En de leemte die Diatta achterliet, is dan meteen ingevuld. Twee vliegen in één klap. Misschien zag Dennis bij zijn maatje wat er mogelijk is wanneer je het hoofd koel houdt en geduld toont. “Elk verhaal is anders. We mogen verwezenlijkingen en dromen van verschillende jongens niet gaan vergelijken”, suste Clement. Die benadrukte dat Dennis de knop moet omdraaien op het vlak van ingesteldheid: het is niet FC Dennis, wél Club Brugge. “Ons verhaal samen is het belangrijkste. Dat is mijn prioriteit. We spelen als ploeg, niet als individu. De jongens die dàt tonen, zullen op het veld staan.”

Nog maar 11 miljoen waard

Zaterdag wordt beslist of Dennis in de selectie zit voor de belangrijke topper tegen Genk. Als Club wint, loopt het zomaar twaalf punten uit. Wordt de aanvaller opgenomen in de kern, dan betekent dat alvast een mooie stap vooruit voor zijn comeback. Clement schrijft hem niet af en zet de deur duidelijk op een kier. Hij weet dat de allerbeste Dennis sportief en financieel nog heel belangrijk kan zijn voor zijn ploeg. De kans op een vertrek deze winter lijkt alleszins klein: volgens ingewijden is er amper concrete interesse. Dennis’ marktwaarde is volgens de gespecialiseerde site Transfermarkt in vrije val: in augustus was hij nog 16 miljoen euro waard, nu nog 11 miljoen. Dan maar er samen het beste van maken? “Zolang iemand voor Club Brugge speelt, wil ik daar tot de laatste seconde àlles uithalen. Spelers moeten tonen dat ze belangrijk willen zijn voor de ploeg – dat heb ik vrijdag op training gezien van Dennis. Maar één sessie is niet genoeg voor mij. Daar is een langere periode voor nodig. En dan kunnen we evalueren of hij nog plannen heeft bij Club Brugge, of dat er andere ploegen nog plannen hebben met hem.”