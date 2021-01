PAOK informeert bij Club Brugge naar prijs Krmencik

Drie goals in zijn eerste drie matchen: Michael Krmencik deed bij PAOK een Dostje. De Grieken zijn nu al dusdanig gecharmeerd door de huurling van Club Brugge dat ze al naar zijn kostprijs informeerden. De ploeg uit Saloniki zou Krmencik graag definitief overnemen.

Een concreet bod is er nog niet: PAOK bekijkt eerst of een transfer haalbaar is. Afgelopen winter liet Club namelijk de keuze: een huurovereenkomst zonder aankoopoptie of een definitieve transfer. PAOK koos voor dat eerste, waardoor er bij een eventuele transfer nog onderhandeld moet worden over de prijs. Aangezien Krmencik 6 miljoen euro kostte én hij bij Club nog onder contract ligt tot 2023, mag de spits niet vertrekken voor een prikje.