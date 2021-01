Ex-spits van Standard dolt met hattrick tegen Belgen van Willem II

In Nederland blijft Willem II, vorig seizoen nog vijfde in de Eredivisie, op de sukkel. De Tilburgers, met doelman Jorn Brondeel en aanvallende middenvelder Mike Trésor aan de aftrap, verloren vrijdag de opener van de achttiende speeldag in de Eredivisie met 1-3 van PEC Zwolle. Het was al de twaalfde verliespartij dit seizoen voor de ploeg van coach Adrie Koster (ex-Club Brugge en Beerschot). Ze wonnen nog maar twee keer.

Wriedt (10.) had de thuisploeg nog op voorsprong gebracht, maar leidde in de toegevoegde tijd van de eerste helft ook de neergang in. Zijn rode kaart bekocht Willem II na rust met een zuivere hattrick van PEC-aanvaller Reza Ghoochannejhad (58., 62. en 70.), in het verleden in de Jupiler Pro League nog actief bij STVV en Standard. Trésor werd op het uur naar de kant gehaald.

Willem II zakt in de tussenstand naar de zeventiende en voorlaatste plaats en lijkt nog enkele maanden te zullen moeten strijden voor het behoud. PEC klimt naar de elfde stek.