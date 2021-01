Haaland doet twee keer de netten trillen, maar Belgenloos Dortmund gaat pijnlijk onderuit tegen Mönchengladbach

Borussia Dortmund heeft ook haar derde wedstrijd in 2021 niet winnend kunnen afsluiten. De Borussen verloren vrijdag de opener van de achttiende speeldag in de Bundesliga met 4-2 bij Borussia Mönchengladbach. Er stonden geen Belgen op het veld. Axel Witsel en Thorgan Hazard zijn nog geblesseerd. Thomas Meunier bleef 90 minuten op de bank.

Nico Elvedi (11.) opende de score voor Borussia Mönchengladbach. Vervolgens scoorde Haaland (22. en 28.) tweemaal binnen zeven minuten voor Dortmund. De twintigjarige Noor evenaarde zo het record van HSV-legende Uwe Seeler, met 27 doelpunten in zijn eerste 28 duels in de Bundesliga.

?? | Sancho & Haaland, een duo dat vele verdedigers nachtmerries bezorgt! ??????????????????#BMGBVB pic.twitter.com/KqfxU4sv96 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 22, 2021

Elvedi (32.) tekende nog voor rust voor de 2-2, met zijn tweede treffer van de wedstrijd. En goals van Rami Bensebaini (49.), een oud-speler van Lierse, en Marcus Thuram (78.) bezorgden de thuisploeg na rust de volle buit.

?? | Ramy Bensebaini schiet gewoon alsof er niemand in de buurt staat! ??#BMGBVB pic.twitter.com/7jJB0gSFkz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 22, 2021

Na de puntendeling tegen Mainz (1-1, vorige week zaterdag) en de nederlaag in Leverkusen (2-1, afgelopen dinsdag) zit Dortmund aan een tegenvallende 1 op 9. In de tussenstand springt Gladbach (31 ptn) over de Borussen (29 ptn) naar de vierde plaats. Koploper Bayern heeft tien punten meer dan Dortmund en nog een duel te goed.