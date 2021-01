Blessure Kevin De Bruyne “ideaal voor EK”

De hamstringblessure van Kevin De Bruyne (29) is iets ernstiger dan verwacht. Hij staat vier tot zes weken aan de kant. Rot voor Man City, dat in volle titelstrijd zit. Maar misschien is het wel goed nieuws voor de Rode Duivels, met het oog op het EK.

“Op basis van de scan is hij vier tot zes weken out. Uiteraard is dat een tegenvaller, want we zitten in een cruciale fase van de competitie en iedereen weet hoe belangrijk hij is. Hij is bijna onvervangbaar.”

Pep Guardiola glimlachte groen toen hij het vrijdagmiddag zei. Geen Kevin De Bruyne tegen Cheltenham, West Brom, Sheffield United en Burnley: tot daar aan toe. Maar nu mist de man-in-vorm ook het drieluik Liverpool-Tottenham-Arsenal tussen 7 en 21 februari. Een streep door de rekening in volle titelstrijd. Meteen daarna, op 24 februari, hervat City ook de Champions League op het veld van Mönchengladbach. De Bruyne geneest doorgaans snel, maar het zou straf zijn als zijn hamstringletsel – woensdag opgelopen tegen Aston Villa en volgens zijn coach het gevolg van de vele wedstrijden – dan al verleden tijd is.

Zeven Duivels out

Niet alleen bij City zijn ze bezorgd, maar ook bij de nationale ploeg. De Bruyne is de zoveelste international die dit seizoen uitvalt. Eden Hazard, Mertens, Alderweireld, Vertonghen, Trossard,...: zij zijn intussen hersteld. Maar op dit moment staan toch zeven Rode Duivels aan de kant: naast De Bruyne ook nog Thorgan Hazard, Witsel, Boyata, Chadli, Praet en Verschaeren. Corona houdt lelijk huis in de selectie van Roberto Martinez, door de overvolle kalender. “Ik heb daar mijn bezorgdheid al over geuit”, zegt bondsdokter Kristof Sas. “Ik wil geen steen werpen naar instanties als UEFA of FIFA. Ik begrijp wel dat het in deze economische context belangrijk is om de competities af te werken. Maar spelers hebben minder voorbereiding gehad en de belasting is nu zwaarder. En dat leidt tot meer blessures.”

Het zou zomaar de WK-kwalificatiecampagne, die midden maart van start gaat, kunnen verstoren. Maar we kijken natuurlijk vooral naar het EK in juni en juli. Wil België de hoofdvogel afschieten, heeft het De Bruyne nodig. Moeten we ons dan al geen zorgen maken? Wel… dat nu ook weer niet, zegt Sas.

“Zolang ze hem niet in een stramien duwen, zijn dit soort blessures helemaal niet slecht met het oog op het EK. Op deze manier kan Kevin de nodige rust krijgen in deze drukke maanden. Hij kan even herbronnen en tot een nieuwe soort voorbereiding komen. Nu vier tot zes weken out zijn, is eigenlijk zelfs ideaal. Vanuit óns oogpunt, tenminste. Voor de speler en de club ligt dat natuurlijk helemaal anders.”