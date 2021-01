Italië blokkeert TikTok na dood 10-jarig meisje

Italië heeft vrijdagavond besloten om de populaire app TikTok te blokkeren. Dat besluit kwam er na de dood van een 10-jarig meisje.

De 10-jarige Antonella Sicomero werd woensdagavond door haar jongere zusje teruggevonden in de badkamer van haar ouderlijk huis. Het meisje had meegedaan aan de zogenaamde blackout challenge op TikTok. Ze had een riem rond haar nek gebonden en probeerde zo lang mogelijk zonder zuurstof te gaan. Dat terwijl ze alles filmde met haar smartphone. Die challenge zorgde voor een ernstig zuurstoftekort. Haar ouders namen het meisje mee naar het ziekenhuis, maar bij aankomst was ze al overleden. “Het is een verschrikkelijk verhaal”, klinkt het bij de Italiaanse Privacyautoriteit, die besloten de app te blokkeren.

In december hadden ze al gewaarschuwd dat er te weinig bescherming van minderjarigen zou zijn. De privacyautoriteit heeft nu formeel een blokkade opgelegd voor gebruikers van wie de leeftijd niet duidelijk geverifieerd kan worden. Concreet komt dat neer op het volledig platleggen van het platform, aangezien TikTok momenteel niet beschikt over de mogelijkheid om de leeftijd van gebruikers te verifiëren. Het is volgens TikTok verboden om de app te gebruiken als je niet ouder dan 13 bent, maar die regel blijkt gemakkelijk te omzeilen.

Voorlopig duurt de blokkade tot 15 februari. Daarna zal de privacyautoriteit de app opnieuw evalueren.