Ewoud Pletinckx over zijn moeilijke seizoensstart bij Essevee: “Timing om aanvoerder te worden was niet ideaal”

Ondanks de nederlaag van donderdag tegen OH Leuven is Zulte Waregem aan een erg sterke reeks bezig. Het verdreef het degradatiespook en dingt nu zelfs mee voor een plekje in de felbegeerde top acht. Verdediger Ewoud Pletinckx (20) is dan ook erg tevreden met de resultaten van zijn team. Al blijft hij ook een beetje met een wrang gevoel zitten. Na zijn blessure is hij zijn plek verloren aan een ontbolsterde Cameron Humphreys. “In de competitie haalde ik gewoonweg mijn niveau nog niet.”