Hannes Van der Bruggen vastberaden om Cercle uit gevarenzone te loodsen: “Niet het gevoel dat ze hier in zak en as zitten”

Een match op leven en dood is het nog niet, maar Cercle Brugge kan vanavond toch maar beter winnen tegen KV Kortrijk. Hannes Van der Bruggen (27) had de perfecte gids kunnen zijn om zijn nieuwe maats op sleeptouw te nemen, maar hij mag niet spelen tegen zijn ex-ploeg. De nieuwkomer is wel vastberaden om Cercle uit de gevarenzone te loodsen. “Ik besef dat ik een risico neem, maar ik zie hier mogelijkheden.”

