Thibault Vlietinck na moeilijke seizoensstart niet meer weg te denken uit basis bij OHL

Zijn seizoensstart verliep moeizaam, maar ondertussen is Thibault Vlietinck (23) een vaste waarde bij OHL. Als de Leuvenaars met nog twaalf wedstrijden te gaan nog volop meedoen voor Play-off 1, is dat mede dankzij zijn inbreng op de rechterflank. De huurling van Club Brugge ontkent niet langer dat de play-offs zoetjesaan een issue zijn geworden in de groep. “Het zit bij iedereen in het achterhoofd. Je moet ambitie hebben”, klinkt het.