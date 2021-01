Joren Dom wil na frustrerende blessure Beerschot zo snel mogelijk over dipje helpen

Lichtpuntje in de zwarte weken van Beerschot: coach Will Still kan opnieuw een beroep doen op Joren Dom (31). Bijna twee maanden sukkelde de polyvalente paarse pion van de ene tegenslag in de andere. “De wonde aan mijn bil, die wil je liever niet zien.” Nu wil hij Beerschot na de 2 op 24 er weer bovenop krijgen.

“Het is een lang verhaal”, waarschuwt Joren Dom als we polsen wat er is gebeurd sinds hij tijdens de rust tegen Anderlecht in de kleedkamer bleef. Laten­ we meteen met de deur in huis vallen. “Na een ...