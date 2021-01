“The Fast and the Furious”-regisseur beschuldigd van seksueel misbruik

De Italiaanse actrice Asia Argento, een boegbeeld van de #metoo-beweging, heeft de Amerikaanse regisseur Rob Cohen, onder meer bekend van de eerste “The Fast and the Furious”-film, ervan beschuldigd haar seksueel misbruikt te hebben. Dat zegt de actrice in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera.

De 45-jarige actrice en regisseuse was een van de eerste om het seksueel misbruik door de invloedrijke producent Harvey Weinstein aan de kaak te stellen. In 2017 maakte ze bekend dat hij haar in 1997 verkrachtte, toen ze 21 was.

“Het is de eerste keer dat ik spreek over Cohen”, zegt Argento vrijdag in de Corriere. “Hij heeft me misbruikt door me GHB (een zogenaamde verkrachtingsdrug, red.) doen innemen. Toen wist ik niet echt wat dat was. Ik ben ‘s ochtends naakt wakker geworden in zijn bed.” De feiten gebeurden toen ze in Cohens film “xXx” de hoofdrol speelde, aan de zijde van Vin Diesel en Samuel L. Jackson.

Een woordvoerder van Cohen ontkent de beschuldigingen. “Tijdens de samenwerking hadden ze een uitstekende werkrelatie, en Cohen beschouwde haar als een vriendin, deze beschuldiging die uit 2002 dateert is verontrustend, zeker als men weet wat de afgelopen jaren over haar verteld werd”, klinkt het in een reactie van de regisseur.

Argento werd in 2018 immers zelf beschuldigd van seksuele agressie, door de Amerikaanse acteur Jimmy Bennett. Hij zei als 17-jarige door Argento verkracht zijn. De actrice ontkende eerst seks met de man gehad te hebben. Later kwam ze daarop terug, maar ze ontkende wel Bennetts versie van de feiten. Ze stortte 380.000 dollar aan Bennett, maar dat geld kwam van Argento’s toenmalige vriend die daarmee “met medeleven wilde reageren op Bennetts vragen om economische hulp”.

Volgende week verschijnt in Italië Argento’s boek “Anatomia di un cuore selvaggio” (Anatomie van een wild hart).