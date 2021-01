Hoe Indische diamantboeren vanuit Limburg de wereld willen veroveren

In Lommel draait een diamantfabriek. Nu nog een fabriekje, maar de eerste Limburgse labodiamanten zijn wel al naar het buitenland om er juwelen mee te maken. Op termijn wil het Lommelse Heyaru Engineering een belangrijke leverancier worden voor hoogtechnologische toepassingen van kunstdiamant. “In plaats van een Silicon Valley dromen we hier van een Diamond Valley.”

Het ziet er eerlijk gezegd nog wat sjofel uit, deze grote, verlaten loods van wat een productiehal was van de in 2017 failliet verklaarde Lommelse glasproducent Ducatt. Nochtans speelt zich hier in deze ...