Hongkong zet zware middelen in nu aantal besmettingen toeneemt: 150 gebouwen geïsoleerd

Hongkong zet de zware middelen in om een uitbraak van het coronavirus in een van de armste en dichtstbevolkte wijken aan te pakken. In de Jordan-wijk, op het schiereiland Kowloon, geldt met onmiddellijke ingang een lockdown, werd zaterdagochtend (plaatselijke tijd) aangekondigd. Zowat 10.000 bewoners zijn getroffen door de lockdown.

Er werd al een hele dag gespeculeerd over een mogelijke lockdown, wat leidde tot verwarring en een grote toeloop bij winkels. De “ingeperkte zone” zal 48 uren afgesloten blijven, om alle inwoners te kunnen testen. “Tot dat afgerond is zullen alle mensen die een test moeten ondergaan thuis moeten blijven”, aldus de autoriteiten.

Volgens de South China Morning Post gaat het om 150 gebouwen waar zowat 9.000 mensen wonden. Honderden politieagenten staan paraat om die lockdown af te dwingen.

Vierde golf

Hongkong was een van de eerste plaatsen die door het coronavirus werd getroffen nadat het virus eind 2019 uitbrak in Wuhan. Het afgelopen jaar is het totale aantal besmettingen in Hongkong onder de 10.000 gebleven, ongeveer 170 mensen stierven aan de gevolgen van de infectie.

De afgelopen twee maanden werd de stad getroffen door een vierde golf van besmettingen, waarbij de autoriteiten moeite hadden om het aantal geïnfecteerden laag te houden.