Tien jaar geleden startten Tahrirprotesten, maar situatie in Egypte is slechter dan ooit

Maandag is het exact tien jaar geleden dat zo’n 10.000 betogers op het Tahrirplein in Caïro een golf van protest ontketenden. Hun roep om hervormingen leidde achttien dagen later tot het aftreden van Egyptisch president Hosni Moebarak. Ondertussen heeft zittend president Abdul Fatah al-Sisi de touwtjes echter steviger in handen dan ooit. De Arabische Lente lijkt een maat voor niets geweest.

De Arabische lente zag het levenslicht op 17 december 2010, toen de Tunesische fruitverkoper Mohamed Bouazizi zichzelf in brand stak uit onvrede met zijn behandeling door de lokale ordetroepen. De gebeurtenis ontketende een golf van protest die amper tien dagen later dictator Zine al-Abidine Ben Ali ten val bracht. Ben Ali was de eerste, maar zeker niet de laatste leider in het Midden-Oosten die onder massaal volksprotest in de lente van 2010 zou moeten wijken.

“Dag van de woede”

Eind januari bereikte de protestgolf ook Egypte, waar na de brutale dood van blogger Khaled Saïd een jaar eerder op 25 januari 2011 - nota bene de feestdag van de politie - de lont in het kruitvat werd gestopt. Zo’n 10.000 betogers trokken op deze zogenaamde “dag van de woede” naar het Tahrirplein in hartje Caïro uit protest tegen de armoede, corruptie en onderdrukking, maar vooral ook tegen het niet-aflatende politiegeweld.

Dag na dag troepten meer mensen samen op en rond het Tahrirplein, terwijl ook in andere belangrijke steden zoals Alexandrië en Suez het protest opflakkerde. De roep om het ontslag van Hosni Moebarak, die het land al dertig jaar lang met ijzeren hand leidde, nam hand over hand toe. Die wou echter van geen wijken weten, waardoor het protest enkel aan momentum won. Op het hoogtepunt van de protestgolf bliezen meer dan een miljoen mensen verzamelen in het hart van de hoofdstad.

Foto: REUTERS

Hervormen grondwet

Op 1 februari, op dag zeven van de massale demonstraties, kondigde Moebarak aan zich niet meer verkiesbaar te zullen stellen bij de komende presidentsverkiezingen in september en de grondwet te hervormen. Dit werd echter lang niet als voldoende aanzien door de manifestanten, waarna de president negen dagen later nieuwe toegevingen aankondigde. Hij liet weten een deel van zijn verantwoordelijkheden over te zullen dragen aan zijn vicepresident Omar Souleiman, die op die manier de facto president zou worden. Bovendien beloofde hij ook de grondwet te hervormen, onder meer door de noodtoestand, die reeds sinds 1981 van kracht was, op te heffen.

Voor de demonstranten ging “de farao”, zoals Moebaraks bijnaam luidde, daarmee echter nog steeds niet ver genoeg. Zij eisten niets meer en niets minder dan zijn onmiddellijke vertrek. Aan die eis werd een dag later, mede onder druk van het Egyptische leger, gehoor gegeven toen Souleiman in een toespraak van amper dertig seconden liet weten dat Moebarak zou aftreden. Het nieuws zorgde voor onwaarschijnlijke vreugdetaferelen op en rond het Tahrirplein.

Abdel Fattah al-Sisi zwaait de plak Foto: REUTERS

Erger dan ooit

De protesten, die in totaal achttien dagen duurden en waarbij bijna 850 burgers het leven lieten, voedden de hoop dat Egypte zich gradueel zou ontwikkelen tot een echte democratie. Een militaire overgangsraad moest open en veilige verkiezingen garanderen, die er in juni 2012 eindelijk kwamen. Daarbij werd Mohamed Morsi, de leider van de Moslimbroederschap, verkozen tot president. Amper een jaar later werd hij echter na een militaire coup opzijgeschoven. Sindsdien zwaait Abdel Fattah al-Sisi de plak en is er van democratie amper nog sprake.

Volgens Koert Debeuf, Midden-Oosten-expert en directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe, is de situatie in het land vandaag en met name het politiegeweld “zonder twijfel veel erger dan onder Moebarak”. Martel- en folterpraktijken zouden er nog steeds tot de orde van de dag behoren. “Vrienden van mij zijn zelfs moeten verhuizen omdat ze elke nacht wakker werden van het geschreeuw in de naburige politiecellen”, zegt Debeuf. De invloed die het leger, onder leiding van president Abdul Fatah al-Sisi, uitoefent op de maatschappij en de economie is groter dan toen de elite het voor het zeggen had onder Moebarak.

Nieuwe uitbarsting op komst

Toch is Debeuf niet pessimistisch over de gevolgen van de Arabische lente. Volgens hem heeft de golf van protest wel degelijk voor effectieve veranderingen gezorgd en is met name de grondstroom fundamenteel veranderd. “Het gezag van staat en religie heeft in 2011 een zeer grote knauw gekregen”, klinkt het. “Alleen is er een groot probleem: men kan de kritiek momenteel niet uiten.” Volgens hem zal dat “onvermijdelijk” tot een nieuwe uitbarsting leiden, alleen is het onmogelijk om daar een exacte timing op te plakken.

Debeuf betwist ook dat de Arabische lente reeds voorbij zou zijn. Zo verwijst hij onder meer naar Soedan en Algerije, waar de omwentelingen nog steeds plaatsvinden. “Als de golf zich daar nog ontrolt, waarom zou die dan niet kunnen terugkeren naar Egypte? “, concludeert hij.