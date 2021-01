Ouder gaat door het lint omdat speeltuin gesloten is, gemeenteraadslid deelt in de klappen

Riemst - Een vader die vorig jaar een gemeenteraadslid uit Riemst in elkaar sloeg omdat die een opmerking maakte over een speeltuin, riskeert hiervoor een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 800 euro.

Tijdens de lockdown van vorig jaar werden de speeltuinen in alle steden en gemeenten afgesloten om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Dat was ook het geval in Riemst. Op 10 april sprak de gemeenteraadslid verschillende koppels met kinderen aan en waarschuwde hij hen dat de politie controles uitvoerde op het naleven van de maatregelen.

Die waarschuwing schoot een vader met zijn kinderen letterlijk in het verkeerde keelgat. De man werd zowel fysiek als verbaal agressief, sloeg het gemeenteraadslid verschillende keren en duwde hem daarbij op de grond. Daarna ging hij op de bril staan van de schepen. Toen de schepen probeerde te vluchten achtervolgde de agressieve man tot vier keer toe de schepen. Tijdens een van die achtervolgingen slaagde hij erin om de schepen nogmaals enkele slagen te geven.

Verschillende mensen die getuigen waren van de vechtpartij en achtervolging konden de man identificeren.

Via zijn advocaat vroeg het gemeenteraadslid een schadevergoeding van om en bij de 3.500 euro voor de morele en fysieke schade.

Vonnis op 19 februari.