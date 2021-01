Vrees voor worst case scenario bij vaccinaties: “Als Pfizer in februari niet levert wat is afgesproken...”

De problemen met het aanleveren van vaccins blijven aanslepen: na Pfizer kondigt nu ook AstraZeneca vertragingen aan. Die samenloop kan grote gevolgen hebben voor de vaccinatiestrategie in landen over heel Europa. Ook bij ons. “Als Pfizer niet kan leveren zoals afgesproken, komen we in de problemen in onze woonzorgcentra”, zegt Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce voor de vaccinatiestrategie.

Farmaceut AstraZeneca heeft zopas aangekondigd dat het de Europese Commissie op de hoogte heeft gebracht dat het niet in staat zal zijn om onmiddellijk de beloofde lading vaccins aan de EU-landen te leveren. Dat zou te wijten zijn aan een lagere productie in een vestiging “binnen onze Europese leveringsketen”.

“Een streep door de rekening”, zegt Dirk Ramaekers daarover “Het is een bijkomende onzekerheid die opduikt. Al hadden we tot nu toe nog geen exacte cijfers van AstraZeneca ontvangen, maar we hadden wel onze hoop gevestigd op een 300.000 à 400.000 vaccins tegen medio februari.” Of het er veel minder zullen zijn, is nog niet duidelijk. “Dat is voorlopig nog koffiedik kijken.”

Ook de Europese Commissie probeert dat nog te achterhalen. “Het bedrijf heeft bevestigd aan de lidstaten dat er een verandering in het leveringsschema is”, aldus woordvoerder Stefan De Keersmaecker. “We proberen meer informatie te verzamelen en zullen dan uitgebreider communiceren.” Eerst moet AstraZeneca nog toestemming krijgen van de Europese medicijnwaakhond EMA, wellicht zal pas daarna de definitieve bevestiging over de aantallen komen.

Problemen in woonzorgcentra

Eerder deze week moest ook farmareus Pfizer tot twee keer toe aankondigen dat het de beloofde vaccinleveringen in Europa tijdelijk moet terugschroeven. “Het is blijkbaar een internationaal fenomeen, dat deze bedrijven niet overal de productiecapaciteit halen die vooropgesteld was”, aldus Ramaekers. “Tegen begin februari zou Pfizer wel het aantal dosissen terug moeten leveren zoals voorzien, hopelijk zelfs met een lichte toename en wat compensatie van wat we nu de afgelopen twee weken minder hebben gehad. Maar als Pfizer in februari niet levert wat is afgesproken, dan komen we in de problemen in de woonzorgcentra. Die tweede dosis moet dan overal toegediend worden. Dat heeft impact, alles wat door Pfizer geleverd wordt is dus nodig om anderen een eerste dosis te geven.”

In Denemarken zijn al veel meer mensen gevaccineerd, omdat ze daar een andere strategie hanteren: zoveel mogelijk mensen alvast een eerste dosis geven. Ramaekers blijft echter achter de strategie staan van ons land. De bewoners van de woon-zorgcentra eerst allemaal twee dosissen geven, in plaats van een bredere groep één dosis. “We begrijpen de strategie van Denemarken niet goed, en we zijn daar trouwens niet alleen in. We hebben er bewust en terecht voor gekozen om te starten met onze woon-zorgcentra, dat is onze meest kwetsbare bevolking. Dat die tweede dosis daar, die zogenaamde booster, echt nodig is om een goede, duurzame immuniteitsrespons en weerstand tegen het virus bij de ouderen op te wekken. Een tweede dosis uitstellen, daar zijn we geen voorstander van.”