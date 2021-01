DC United blijkt ook bij Marc Brys te hebben aangeklopt voordat het voor Hernan Losada koos: “Voor mij was het niet de juiste stap”

Hernan Losada, die afgelopen week de overstap maakte van Beerschot naar MLS-club DC United, was niet de enige coach uit de Jupiler Pro League waar de club uit Washington mee in gesprek was. Nu blijkt dat ze ook OHL-trainer Marc Brys gepolst hebben voor een avontuur aan de andere kant van de Oceaan.

Brys ging echter niet in op de interesse. “OH Leuven is voor mij een mooi project. Ik zag geen reden om dat af te breken”, verklaarde hij tegenover Het Laatste Nieuws. “Waarmee ik niet de beslissing van Losada wil beoordelen. Die stap kan voor hem wel werken.” Brys wees eerder ook al een overstap naar Genk af. In voetbalprogramma Extra Time zei hij twee weken geleden nog dat OH Leuven over drie jaar kampioen kan worden in België.

Hernan Losada ging dus wel in op het aanbod van DC United. “Voor elke ambitieuze coach is het een droom om trainer te kunnen worden in de MLS”, zei hij afgelopen weekend nog nadat het nieuws bekend was geraakt.