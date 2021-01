AA Gent verhuurt Jordan Botaka aan Charleroi

AA Gent heeft een oplossing gevonden voor Jordan Botaka (27). De aanvallende flankverdediger, die de voorbije zomer nog overkwam van STVV, wordt voor zes maanden verhuurd aan Charleroi. De Zebra’s hebben ook een aankoopoptie bedongen.

De Congolese international kon zich nooit doorzetten bij de Buffalo’s. Voor de topper tegen Genk afgelopen week werd hij niet meer opgenomen in de selectie.

Botaka speelde in de jeugd onder meer bij Sporting Lokeren en Club Brugge. In 2013 werd hij op jonge leeftijd uitgeleend aan het Portugese Belenenses. Twee jaar later trok hij naar de Eredivisie waar hij uitkwam voor Excelsior. Er volgden nog twee uitleenbeurten in de Championship bij respectievelijk Leeds en Charlton, vooraleer hij definitief bij STVV tekende. Daar plukte Gent hem vorige zomer weg.