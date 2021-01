Tweede grootste jackpot ooit: onbekende rijft bijna 608 miljoen euro binnen bij Amerikaanse Mega Millions

Een tot nog toe onbekende lottospeler uit de Amerikaanse staat Michigan heeft bij de vrijdagtrekking van de loterij Mega Millions de jackpot van 1 miljard dollar gekraakt. De gelukkige ziet binnenkort 739,6 miljoen dollar, omgerekend bijna 608 miljoen euro, op zijn of haar rekening overgeschreven. Dat maakt de Amerikaanse loterij zaterdag op haar website bekend.

Na een recordaantal van 37 trekkingen werd vrijdagavond de op een na grootste jackpot in de geschiedenis van Mega Millions gewonnen. De jackpot van 1 miljard dollar was de tweede grootste uit de geschiedenis van de loterij. De winnende combinatie van zes cijfers was 4, 26, 42, 50, 60 en 24. Volgens de Amerikaanse zender NBC was de kans dat iemand die had, 1 op 303 miljoen. Wie de gelukkige is, is niet bekend.

Enkel op 23 oktober 2018 deed een Mega Millions-speler het beter: toen sleepte iemand uit South Carolina maar liefst 1,4 miljard euro in de wacht.