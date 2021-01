Antwerpse politie legt opnieuw te grote bijeenkomst in synagoge stil

Het is de tweede keer dat de politie ter plaatse gaat in de synagoge in de Van Spangenstraat. Foto: Joris Herregods

Antwerpen - De Antwerpse lokale politie heeft zaterdagochtend een melding gekregen over de synagoge in de Van Spangenstraat omdat daar te veel volk aanwezig zou zijn. “Er bleken 37 volwassenen te zijn en enkele kinderen”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Het is al de tweede keer dat de politie ter plaatse moet komen in de bewuste synagoge.

Rond 8.30 uur kreeg de politie de melding dat er veel volk binnenging in de synagoge aan de Van Spangenstraat. “Onze mensen stelden dat zelf ook vast, maar werden aanvankelijk niet binnengelaten”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “We hebben contact opgenomen met het parket en werden uiteindelijk toch binnengelaten.”

De politie kon naar eigen zeggen vaststellen dat er meer volk aanwezig was dan de 15 toegelaten personen. “We hebben eerst een beeld proberen te vormen van de situatie en de context”, zegt Bruyns. “De aanwezigen werden geïdentificeerd; het ging om 37 volwassenen en enkele kinderen. Gezien de bijeenkomst niet toegelaten is wegens de coronamaatregelen, zullen wij een pv opstellen.”

Tweede keer

Dezelfde synagoge kreeg in december van vorig jaar ook al de politie over de vloer. Toen waren er 77 personen aanwezig, onder wie dertig kinderen. Advocaat David Braun nam het toen op voor de synagoge en stelde dat de regel van vijftien toegelaten personen enkel geldt voor collectieve gebedsdiensten en niet wanneer het om individuele geloofsbelijdenis gaat. Op de sjabbat, de wekelijkse rustdag in het Jodendom, gaan altijd veel mensen naar de synagoge.

Onder andere minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wees er in december al op dat die redenering niet klopt en dat er in gebedshuizen nooit meer dan vijftien personen aanwezig mogen zijn, ongeacht of het om een collectieve gebedsdienst of om individuele geloofsbelijdenis gaat. Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) trad haar bij.