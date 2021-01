Legendarische talkshow-presentator Larry King (87) overleden

De Amerikaanse talkshow-presentatorLarry King is zaterdagochtend overleden op 87-jarige leeftijd. Dat is bekendgemaakt op Twitter. Hij werd begin dit jaar nog opgenomen in het ziekenhuis nadat hij besmet raakte met het coronavirus.

“Met bedroefdheid melden we het overlijden van onze medeoprichter en host Larry King”, schrijft Ora Media in een statement op Twitter. King overleed zaterdagochtend in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles.

King werd bekend met zijn show “Larry King Live”. Die begon in 1985 en liep tot 2010 op CNN. Hij interviewde in de show Hollywoodsterren, topmanagers en toppolitici, onder wie de Russische president Vladimir Poetin en de voormalige Amerikaanse president George W. Bush. Volgens CNN heeft de bekroonde journalist nog vier andere kinderen uit eerdere huwelijken.

“Meer dan 63 jaar was hij aan de slag op radio, televisie en internet. Ook al stond zijn naam telkens in de titel van z’n programma’s, toch behandelde hij de personen die hij interviewde altijd als de echte sterren. Of het nu ging om een president, een celebrity of een doorsnee man of vrouw: hij stelde korte, directe en ongecompliceerde vragen en dat leverde altijd een mooi resultaat op”, klinkt het nog op Twitter.

Afgelopen zomer kreeg King nog een familiedrama te verwerken: op slechts drie weken tijd verloor hij twee van zijn kinderen. Zijn zoon Andy (65) stierf onverwacht aan een hartaanval op 28 juli en zijn dochter Chaia (52) stierf plots op 20 augustus, nadat artsen bij haar longkanker hadden vastgesteld. “De dood van de twee voelde helemaal verkeerd”, schreef King toen. “Geen enkele ouder zou een kind moeten hoeven begraven.”