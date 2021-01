Britse variant mogelijk 30 procent dodelijker dan “klassiek” coronavirus: “We moeten dit serieus nemen”

Vrijdag kwam de Britse premier Boris Johnson met opmerkelijk en angstwekkend nieuws naar buiten: de Britse mutatie van het coronavirus zou niet alleen besmettelijker, maar ook 30 procent dodelijker zijn.

“De nieuwe variant verspreidt zich niet alleen sneller, maar er lijkt nu ook enigszins bewijs te zijn dat de nieuwe variant die in Londen en in het zuidoosten werd vastgesteld, in verband kan worden gebracht met een hoger sterftegraad”, zei Johnson op een persconferentie in Downing Street. Verondersteld wordt dat de Britse variant “30 tot 70 procent gemakkelijker overgedragen wordt dan de oude variant”, zei Patrick Vallance, de wetenschappelijk hoofdadviseur van de regering, aan de aanwezige journalisten.

Toch tonen Britse experts zich verwonderd over de uitspraken van premier Johnson over die hogere sterftegraad. Er lopen immers nog steeds meerdere onderzoeken. Het is “niet volledig duidelijk” dat de mutant dodelijker is, reageerde Yvonne Doyle, medisch directeur van de gezondheidsinstantie Public Health England, aan BBC Radio 4. “Er zijn wel aanwijzingen. Het gaat echter om een klein aantal gevallen, en het is veel te vroeg om te zeggen wat er echt uit de onderzoeken gaat komen.”

Wetenschapper Mike Tildesley, lid van de expertengroep Sage, sluit zich daar bij aan. “Ik zou graag nog een tot twee weken wachten en een beetje analyseren alvorens we sterke conclusies trekken”, stelde hij tegenover de BBC. “Ik maak me zorgen dat we zaken te snel melden, als de data nog niet echt bijzonder veelzeggend zijn.”

Ook in ons land reageren de experten eerder voorzichtig. “Het is een feit dat deze variant besmettelijker is”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). “Maar eerst was er ook sprake van 60 tot 70 procent meer besmettelijker, nu is dat al verlaagd naar 30 à 40 procent besmettelijker. Het is dus geen enorm groot beest tegenover de klassieke variant.” Volgens Molenberghs is het dus mogelijk dat de eerste bevindingen over de dodelijkheid van de variant nog zullen bijgesteld worden. “Nu spreken ze over 30 procent dodelijker, maar we moeten nog verder onderzoek afwachten. Wellicht zal dat nog verminderen. Al wil dat niet zeggen dat we deze nieuwe ontwikkelingen niet serieus moeten nemen, de London School of Hygiene and Tropical Medicine is een van de topinstituten wereldwijd op het vlak van epidemiologie.”

Virus reist mee

Volgens Molenberghs is het verbieden van niet-essentiële reizen een belangrijke maatregel is om de verspreiding van de Britse variant in te dijken. “De eerste week na de kerstvakantie hebben we 100.000 terugkerende reizigers gehad. De tweede week 40.000. Vijf procent van die reizigers was besmet. Dat is toch al een behoorlijk aantal dat anders vermeden had kunnen worden. En we zien ook dat er bij die groep heel wat besmet zijn met de Britse variant.”

Molenberghs benadrukt dat hij niemand wil shamen, maar dat de cijfers wel bevestigen dat het virus meereist. “Je hebt natuurlijk mensen die naar hun tweede verblijf gaan en daar afgelegen zitten. Wellicht zien ze zelfs minder mensen dan hier in eigen land, zij zijn dan ook het probleem niet. Het probleem is vooral de mensen die in het buitenland dingen gaan doen die hier niet kunnen, zoals feestjes of op restaurant gaan. Ook mensen die familie gaan bezoeken die ze maanden niet gezien hebben, dat is niet om buiten aan het kampvuur te zitten op afstand.”

Cruciale periode

Professor Klinische Biologie Herman Goossens (UA) wees er in Terzake op dat de Britse variant ook tijdens de lockdown in Nederland en Frankrijk bleef woekeren. “In het Verenigd Koninkrijk bleef deze variant om zich heen grijpen, terwijl de andere varianten naar omlaag hingen. We moeten ons nu aan de maatregelen houden. Nog twee maanden doorbijten, anders zitten we met een piek in besmettingen eind februari, een piek in hospitalisaties begin april. Dan zijn we voor heel lang vertrokken.” Ook viroloog Steven Van Gucht is ongerust. “Voor het eerst sinds lang zien we de ziekenhuisopnames weer stijgen. Volgende week wordt cruciaal.”

De Britse coronavariant, ook gekend als mutatie B.1.1.7, dook eind vorig jaar op in het graafschap Kent, in het zuidoosten van Engeland, en verspreidde zich snel naar de hoofdstad Londen en andere delen van het land. Intussen is de meer besmettelijke mutatie van het virus is al in meer dan zestig landen vastgesteld.