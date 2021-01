Jill Biden bedankt Nationale garde … met koekjes

Niet alleen president Joe Biden startte deze week met zijn nieuwe baan, ook zijn vrouw Jill begon haar nieuwe leven als First lady. Een van de eerste dingen die ze deed, was de Nationale garde bedanken voor hun diensten tijdens de inauguratie van haar man. Er waren namelijk beelden opgedoken van soldaten die moesten overnachten in een parkeergarage. Toen Biden dat te horen kreeg wou hij zich excuseren bij de Nationale garde. En hoe kan je dat beter dan doen dan met een koekje?

De slaapplaats van enkele soldaten, de nacht na de inauguratie

