Na de uitbraak in Oostende: wat weten we over de Zuid-Afrikaanse variant? Is hij besmettelijker of gevaarlijker? En werken de vaccins ertegen?

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus waart rond in een ziekenhuis, woon-zorgcentrum en revalidatiecentrum in Oostende. Het lijkt een kwestie van tijd voor ook elders in ons land gevallen gesignaleerd worden. Maar hoeveel zorgen moeten we ons daarom maken? En is die variant echt besmettelijker dan het ‘normale’ coronavirus?