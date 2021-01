Coronascreening gestart in twee Antwerpse wijken, rabbijnen steunen tests op sabbat

Antwerpen - Antwerpen is om 9 uur begonnen met het testen van alle inwoners uit twee woonbuurten, waar veel Joodse Antwerpenaars wonen. Het aantal coronabesmettingen ligt er viermaal hoger dan het gemiddelde in de stad. De rabbijnen zouden achter de tests staan, zelfs op een sabbat.

Alle inwoners van de twee woonbuurten, langs weerskanten van de Belgiëlei, hebben een oproepingsbrief met code in de bus gekregen. Daarmee kunnen ze zich vandaag (zaterdag), zondag of maandag laten inschrijven in het testdorp op Spoor Oost. Zaterdagmorgen staat de teller van het aantal inschrijvingen uit de twee wijken op duizend. En dat aantal loopt gestaag op.

Voor zaterdag hebben zich circa vijfhonderd mensen uit de getroffen wijken ingeschreven. Het kabinet van schepen voor Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA) hoopt dat vooral zondag en maandag dat cijfer de hoogte in zou gaan. Ze denken dat mensen zich vanaf vanavond – na de sabbat dus – vlot zullen inschrijven.

Foto: Walter Saenen

“Dat rabbijnen hebben verklaard dat coronatesten zelfs tijdens de sabbat zijn toegestaan, wakkert die hoop aan. Over de drie dagen gerekend hebben zich tot nu een dikke duizend inwoners uit de getroffen woonbuurten ingeschreven”, klinkt het bij de schepen.

Ook andere Antwerpenaars

Het testdorp verwacht vandaag overigens veel meer dan vijfhonderd Antwerpenaars die zich komen laten testen. Het gaat dan niet alleen om bewoners van de twee wijken aan weerskanten van de Belgiëlei, maar ook om mensen die om uiteenlopende redenen een test willen laten uitvoeren.

Bewoners van Antwerpen, Borsbeek en Wommelgem mogen zich in het testdorp elke dag laten testen, tenminste als ze een voorschrift bij zich hebben.

Volledig terugbetaald

De zogenaamde pcr-test die er vandaag wordt uitgevoerd (die met het lange wattenstaafje in de neus) is volkomen gratis. Die wordt betaald door het Riziv, met uitdrukkelijke steun van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).

Foto: Walter Saenen

Wie een sneltest wil laten doen – bijvoorbeeld omdat hij of zij dringend naar het buitenland moet – kan dat ook, mits bijbetaling. Het voordeel is dat je de resultaten dan binnen het kwartier hebt.

“De pcr-test heeft dan weer het voordeel dat die ook laat zien over welke infectiehaard we spreken. Is de testpersoon besmet door de gangbare stam van het coronavirus of door een variant?”, legt de woordvoerder van schepen Fons Duchateau (N-VA) uit.

Vrees voor Britse variant

Omdat vooral veel Joodse inwoners van de wijk veelvuldige contacten hebben met relaties uit Engeland, is de vrees op besmetting door de Britse variant van het virus gewettigd.

De resultaten van de pcr-tests worden binnen 24 tot 48 uur verwacht. Op het kabinet van schepen Duchateau hopen ze woensdag zicht te hebben op alle resultaten.