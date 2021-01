Daar is Dennis: Nigeriaan opnieuw in Club Brugge-selectie voor belangrijke topper tegen Genk

Emmanuel Dennis maakt opnieuw deel uit van de selectie van Club Brugge. De spits was uitgerangeerd na enkele aanvaringen, maar door de transfer van Krépin Diatta is er opnieuw een deur op een kier gezet door Club-coach Philippe Clement. Hans Vanaken is opnieuw geselecteerd na zijn schorsing.

LEES OOK. Deur op een kier voor Dennis: enfant terrible van Club Brugge traint mee, mogelijk selecteert Clement hem

Na de miljoenentransfer van Krépin Diatta zoekt Club Brugge koortsachtig naar een vervanger. Emmanuel Dennis is in principe een vervanger binnen de eigen club, maar de Nigeriaan is bijzonder wispelturig en kreeg al verschillende waarschuwingen over zijn gedrag door middel van niet-selecties door coach Philippe Clement. “Ons verhaal samen is het belangrijkste. Dat is mijn prioriteit. We spelen als ploeg, niet als individu. De jongens die dàt tonen, zullen op het veld staan”, stelde die vrijdag nog op de persconferentie.

Zaterdag nam Clement de vleugelspits op voor het duel met KRC Genk. Clement schrijft hem dus niet af en zet de deur duidelijk op een kier. Ook opnieuw in de selectie: Hans Vanaken na zijn schorsing van drie speeldagen naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Eupen.