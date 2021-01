Rode Duivel Dodi Lukebakio om disciplinaire redenen niet in selectie van Hertha Berlijn

Hertha Berlijn werkt zaterdag de thuiswedstrijd in de Bundesliga tegen Werder Bremen af zonder Belgen. Kapitein Dedryck Boyata staat nog steeds aan de zijlijn met een enkelblessure. Dodi Lukebakio kreeg van coach Bruno Labbadia een tik op de vingers. “Ik heb dit seizoen al te veel zaken van hem gezien die ik niet wilde zien”, zei Labbadia voor de match voor de microfoon van Sky.

“Lukebakio voert zijn opgelegde taken op het veld niet altijd uit”, aldus de coach van Hertha Berlijn. “Hij gebruikt zijn potentieel niet genoeg. Ik was ook helemaal niet tevreden over zijn prestatie tegen FC Keulen (0-0, vorige week zaterdag) en zijn invalbeurt tegen Hoffenheim (0-3 nederlaag, afgelopen dinsdag).”

“Iedereen mag fouten maken, maar je moet eruit leren en niet stil blijven staan”, ging hij verder. “Je mag als trainer soms niet bang zijn een speler wakker te schudden. Het gaat erom dat we als één ploeg op het veld staan.”

De 23-jarige Lukebakio, die in november vorig jaar in de oefeninterland in Leuven tegen Zwitserland (2-1) zijn debuut voor de Rode Duivels maakte, is aan zijn tweede seizoen bij Hertha Berlijn bezig. Hij is doorgaans een vaste waarde in het team en kwam in de Bundesliga dit seizoen tot drie goals en drie assists in zeventien wedstrijden. De wedstrijd van zaterdag tegen Bremen is pas de eerste die hij mist.

Hertha Berlijn is aan een erg tegenvallend seizoen bezig in Duitsland. Het staat voorlopig pas veertiende en is nog lang niet vrij van degradatiezorgen.