Antwerpse politie moet tweede keer in één dag tussenkomen in synagoge: “Dit kan echt niet door de beugel”

Antwerpen - De Antwerpse lokale politie heeft zaterdagavond opnieuw een controle uitgevoerd in de synagoge in de Van Spangenstraat waar eerder op de dag enkele tientallen mensen waren verzameld. Opnieuw werd er vastgesteld dat er te veel personen aanwezig waren. Ditmaal werden er twintig aanwezige meerderjarigen geïdentificeerd, maar de politie sluit niet uit dat even voordien nog meer mensen aanwezig waren.

Zaterdagochtend bleken er al eens 37 meerderjarigen en een aantal kinderen in de synagoge verzameld. De politie werd niet meteen binnengelaten, maar kon de aanwezigen uiteindelijk toch identificeren en een proces-verbaal opstellen.

In de vooravond bleken er opnieuw mensen aan te komen in het pand. “Opnieuw werd er contact genomen met het parket voor controle”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Deze keer werd meteen toegang verschaft en de controle verliep heel gemoedelijk. Twintig meerderjarigen zijn geïdentificeerd. Er waren daarnaast ook nog een aantal kinderen. Het valt niet uit te sluiten dat er mensen voor de controle konden vertrekken.” De aanwezigen mogen opnieuw een proces-verbaal verwachten voor inbreuken op de coronaregels.

Bij VRT Nieuws noemt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) het “rampzalig”. “Een deel van de orthodoxe gemeenschap staat er echt op om op sabbat de liturgie te vieren. Zij lezen in de wet dat ze dat mogen omdat ze individueel naar de synagoge gaan.”

De Wever ziet met lede ogen aan hoe “je zo incident na incident krijgt in bepaalde synagoges terwijl de epidemiologische toestand in die wijken dramatisch is”. “In de vier joodse wijken zit de incidentie nu al een eindje boven de duizend. Dat is tien keer meer dan het gemiddelde. Dat staat daar eigenlijk in brand.” Er moet duidelijkheid komen voor die mensen, zegt De Wever. “Maar dat gedrag kan absoluut niet door de beugel. Dit is rampzalig.”