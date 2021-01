PORTRET. Zijn droom als vijfjarige maakte hem wereldberoemd: Larry King werd de koning van het interview, maar het leven spaarde hem niet

Talkshowkoning Larry King is zaterdagochtend overleden, enkele weken nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen met corona. De man achter de bril, de bretellen en het Brooklyn-accent werd 87 jaar, waarvan hij er ruim 60 toewijdde aan de betere babbels: met presidenten en wereldsterren, maar evengoed de loodgieter en zijn tandarts. De bejubelde interviewer ontving in totaal meer dan 50.000 gasten in ‘Larry King Live’ en ‘The Larry King Show’, shows die vooral nièt rond hem mochten draaien.