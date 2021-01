Coronacrisis veroorzaakte 8.300 miljard euro schulden in één jaar, en geen enkel land ontsnapt eraan

Wereldwijd is de overheidsschuld in 2020 met 10.000 miljard dollar of omgerekend 8.300 miljard euro toegenomen. Dat is even veel als wat er de voorbije zeven jaar samen bijkwam. Daar zit de coronapandemie uiteraard voor alles tussen. Wereldwijd staan alle landen samen nu 64.500 miljard euro in het rood, zo becijferde ratingbureau Fitch.