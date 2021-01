Lior Refaelov: “Meer tijd nodig om het spel van de coach gewoon te worden”

Ook voor Lior Refaelov (34) was het een frustrerende avond, want zijn team Antwerp verloor van KV Oostende met 1-2. Met zijn vrijschop kwam de Israëliër dicht bij een doelpunt, maar verder zag hij niet veel ballen en maakte hij niet veel klaar. Het aanvalsspel van Antwerp kwam er veel te weinig uit. “We begonnen nog wel goed, met meer combinaties dan in de vorige duels. Maar na 20 minuten zakten we weg”, zei Refaelov.

“Na rust hetzelfde verhaal. We hadden meteen een kans via Simen (Juklerod, red.), maar Oostende nam toch weer over en won uiteindelijk verdiend. Jammer, want als ploeg hebben we op zich meer kwaliteit dan hen. Maar we hebben nog meer tijd nodig om de accenten van de nieuwe coach op te pikken en zijn spel te spelen. Hij wil iets minder risico, en de voorbije matchen leverde het ons – ook al waren het geen geweldige matchen – punten op. Nu niet. Maar ook met Ivan (Leko, red.) hadden we het aanvankelijk moeilijk, dus ik heb er vertrouwen in dat we straks weer beter gaan spelen. Het is ook aan ons, de spelers op het veld, om onze verantwoordelijkheid te pakken. Ik ben triest omdat we de tweede plaats hebben laten liggen, laat ons hopen dat we dit snel rechtzetten.”

“Ik denk dat we goed aan de match begonnen, met goede bedoelingen en veel controle”, opende Vercauteren zijn analyse. “Daar werden we ook voor beloond met het doelpunt. Nadien verloren we de pedalen doordat we met te veel randzaken bezig waren: discussies over fout of geen fout, de scheidsrechter, de tegenstrever die ons probeerde te beïnvloeden, etc. Daar lieten we onszelf in meeslepen, wat ons kort voor rust ook een tegendoelpunt kostte.”

“De tweede helft vatten we opnieuw goed aan, met die kans voor Simen (Juklerod, red.). Nadien moesten we om verschillende redenen het initiatief aan de tegenstander laten, waardoor we uiteindelijk nog een tweede tegengoal slikten.”

Nog voor KVO een tweede keer scoorde, wisselde Vercauteren Gerkens voor Verstraete, en niet voor een meer offensieve pion. “Voor jullie hebben spelers een offensief of defensief etiket, maar om een doelpunt te maken, moet je ook evenwicht in het team hebben”, verdedigde Vercauteren zijn keuze. “Op dat moment waren we serieus aan het zwemmen op het middenveld. We hadden fysiek geen antwoord meer klaar.”

Oostende-trainer Blessin: “Ongelooflijk”

De avond begon in mineur voor Alexander Blessin: de coach van KV Oostende kreeg een bal keihard in het aangezicht en hield er barstende hoofdpijn aan over. En er was ook de achterstand. Toch won zijn ploeg nog verdiend op de Bosuil. “Dit is een ongelofelijk gevoel”, zegt Blessin. “Waar ik deze zege plaats in mijn carrière? Heel hoog. De eerste 20 minuten waren we niet goed, na de rust hebben we heel goed gebruik gemaakt van de ruimtes. De opluchting toen de 1-2 viel was dan ook enorm.” En zo staat Oostende opnieuw vijfde. KVO kan zich nog moeilijk verstoppen: deze ploeg doet mee om de play-offs. “Mijn groep is hongerig, maar we zien wel match per match. Het is vooral goed dat we een grote kloof hebben met de onderste ploegen”, bleef Blessin op de vlakte.