Scoutsvrienden rouwen om verongelukte Fien (28), die zeven maanden zwanger was van haar eerste kindje

Borgerhout -

Scouts 30ste Prins Boudewijn in Borgerhout rouwt om oud-leidster Fien Téblick. De 28-jarige vrouw overleed deze week bij een tragisch verkeersongeval op de E313 in Massenhoven (Zandhoven). Vrienden en familie hebben bloemen, kaarsen en foto’s neergelegd in het Te Boelaerpark, waar de scoutsgroep gevestigd is.