Mensen met verslaving moeten tot vier maanden wachten op behandeling

De meeste mensen met een verslaving moeten tot vier maanden wachten vooraleer ze in behandeling kunnen. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Mensen met een verslaving grijpen sneller naar drank of drugs omdat corona voor stress zorgt. Net nu blijkt dat de zorg voor verslaafden te weinig aandacht krijgt in het beleid van minister Beke”, zegt Vaneeckhout.

Vaneeckhout trekt twee conclusies uit de gegevens die hij heeft opgevraagd. Zo blijkt dat mensen met een verslaving vaak lang moeten wachten op de nodige hulp. “75 procent van mensen die verslaafd zijn en een plekje willen in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg moeten minstens vier maanden wacht op hulp”, aldus Vaneeckhout.

Daarnaast is er weinig zicht op de wachtlijsten in de andere klinieken. “De minister weet niet hoe de situatie is op die plekken. Dat is zorgwekkend en onverantwoordelijk”, aldus Vaneekchout.

Het Groen-parlementslid wijst erop dat de gegevens dateren van vóór de coronacrisis. “Dat de situatie intussen erger werd, lijkt evident”, zegt Vaneeckhout. “Sommige residentiële ontwenningscentra staan onder zoveel druk dat ze een zogenaamde intakestop hebben, meer bepaald ADIC en De Sleutel. In sommige centra verdubbelde de wachtlijsten zelfs”.

Vaneeckhout dringt aan op een meer doortastend beleid. “Een beleid dat mensen omarmt, voorziet genoeg hulp. Om dat te kunnen doen, moet je een adequaat beleid voeren. Daarvoor heb je recente cijfers nodig. Daarmee hou je de ogen op de bal en krijg je inzicht in evoluties en kan het beleid beter afgestemd worden.”